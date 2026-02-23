San Patricio ganó el Reducido y apuesta al proceso de crecimiento

La XXII edición del Torneo Reducido de Aranduroga, competencia que sirve como preparación para la temporada 2026, quedó en poder de San Patricio. En tanto que Elías Álvarez, del club campeón, fue elegido el mejor jugador del campeonato.

El tradicional certamen de rugby cambió su formato y se desarrolló en una jornada. Se jugó por el sistema de todos contra todos y San Patricio resultó el campeón al quedar al tope de las posiciones, seguido por Aranduroga y Taraguy. Más atrás quedaron Regatas, Sixty y Curne.

“Se nos dieron los resultados en el Reducido de Aranduroga, nos pudimos quedar con el torneo y estamos muy contentos, pero nosotros nos focalizamos en el proceso que tenemos previsto para este año”, comentó Roberto Camacho, head coach de San Patricio.

“El resultado es muy bueno. Nos sirve un montón porque los chicos quedaron muy entusiasmados y esperamos poder aprovecharlo durante la semana de entrenamiento. Estamos construyendo identidad y a manejarnos dentro de un proceso”, enfatizó.

Para el 2026, San Patricio apuesta a su crecimiento y para eso pone el foco en tres ejes.

“El primero es la consolidación del grupo, queremos consolidar una identidad con el club más solida, que cada jugador entienda lo que representa esta camiseta. Que se mejore en el compromiso, el respeto y el sentido de pertenencia. Como siempre les marco en cada práctica, si el grupo es fuerte, lo demás llega como consecuencia”, relató en contacto con El Litoral.

“El segundo eje pasa por el equipo. Este años subieron chicos de las categorías menores y también regresan jugadores que el año pasado no pudieron estar por problemas personales. Todo es positivo, pero remarco que requiere paciencia, necesitamos tiempo para que estos jugadores se puedan adaptar a la mecánica y a la metodología de trabajo que tiene el equipo”, agregó.

“El tercer eje tiene que ver con el juego. Este fin de semana pudimos sacar conclusiones. El principal desafío de este año pasa por las formaciones fijas. En defensa vimos avances importantes tanto en la actitud como en la organización. Aparecieron cosas lindas que venimos trabajando. Mientras que en el ataque seguimos apostando a nuestro ADN que tiene que ver básicamente con la velocidad-pelota, velocidad-ruck y continuidad de pases. Todos entendemos que cuando se dan esas tres cosas, el equipo se siente cómodo”, concluyó.

El Torneo Reducido que organiza el Aranduroga Rugby Club también contó con la categoría Desarrollo/Intermedia. Aquí el primer puesto fue para Regatas Resistencia, seguido por Sixty, Curne, Aranduroga, Pay Ubre de Mercedes y Lomas de Posadas.