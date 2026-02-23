Felipe Yofre: secuestran 54 kilos de carne con tierra y pasto en una carnicería

En un control rutinario realizado este lunesen Felipe Yofre, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mercedes inspeccionó una carnicería y detectó mercadería no apta para el consumo.

El procedimiento se llevó a cabo en el comercio Don Carlos, ubicado en la intersección de las calles Sargento Cabral y Laguna Brava. Durante la revisión, realizada con la intervención de un médico veterinario policial, los efectivos encontraron distintos cortes cárnicos que presentaban restos de tierra y pasto, además de otros productos que se encontraban en mal estado de conservación.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de 54 kilos de carne, los cuales no cumplían con las condiciones sanitarias necesarias para su comercialización y consumo.

En el hecho tomó intervención el fiscal Rural y Ambiental, Gerardo Humberto Cabral, quien dispuso el secuestro de la mercadería y el inicio de actuaciones por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino. También se ordenó la identificación formal del propietario del comercio.

Las actuaciones continúan en el marco de la investigación correspondiente.