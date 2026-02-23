Por la lluvia, un camionero correntino perdió el control y chocó en Ruta 11

Un camión de gran porte protagonizó un siniestro vial este lunes por la tarde sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1002, en la intersección con la calle Bouque, en la provincia del Chaco. El conductor del transporte es un hombre de 47 años oriundo de Corrientes.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:20 y fue detectado por el sistema de la División Videovigilancia. De acuerdo con la información brindada, el camión marca Iveco con acoplado circulaba por el carril ascendente cuando, a raíz de las condiciones climáticas adversas, el conductor perdió el control del vehículo.

Según relató el chofer, el estado resbaladizo del asfalto producto de las lluvias provocó que el transporte derrapara. En su trayectoria, el camión colisionó contra una jirafa de alumbrado público ubicada en el cantero central y posteriormente impactó contra un semáforo de la intersección.

Tras el siniestro, en el lugar trabajó personal de la Comisaría 14°, efectivos de la Policía Caminera y una cuadrilla de la empresa energética SECHEEP, debido a los daños ocasionados en el tendido eléctrico.

Una ambulancia también se hizo presente para asistir al conductor, aunque se confirmó que no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado de salud.

Por su parte, integrantes de la División Criminalística realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.