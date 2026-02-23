Autoridades visitaron la cooperativa Utrasa y analizan nuevas líneas de acompañamiento

El ministro de Producción, Walter Chavez, recorrió la planta junto a su gabinete y al intendente de San Luis del Palmar, Néstor Buján. La entidad, que cuenta con cerca de 240 trabajadores, es un emblema del cooperativismo de trabajo y una empresa recuperada con fuerte acompañamiento del Estado correntino.

En el marco de las políticas de fortalecimiento de la economía social y el sostenimiento de las fuentes laborales, el ministro de Producción de Corrientes, Walter Chavez, junto a su gabinete y al intendente de San Luis del Palmar, Néstor Buján, visitó la Cooperativa UTRASA, una de las cooperativas más grandes de Corrientes.

Durante la recorrida por las instalaciones, el ministro Chavez destacó la importancia de “tomar contacto directo con la realidad de la cooperativa para evaluar nuevas herramientas que permitan fortalecer su funcionamiento y sostener el empleo en un contexto económico complejo”. Actualmente, unas 240 personas integran la cooperativa, lo que la posiciona como una organización cabecera dentro del esquema de cooperativas de trabajo vinculadas al ministerio de Producción.

Asimismo, remarcó que esta cooperativa representa “un ejemplo del valor del trabajo asociado, del esfuerzo de sus integrantes y del rol del Estado provincial para generar oportunidades y promover el desarrollo local”.

A lo largo de los años, la cooperativa ha articulado acciones con distintas áreas del Gobierno provincial mediante la producción de calzado para el Ministerio de Educación y la confección de indumentaria laboral para organismos públicos, entre otros trabajos, lo que permitió garantizar continuidad productiva y mano de obra local. Y hace unos meses comenzaron a armar silletas para incorporar un nuevo producto para venta.

La visita también permitió analizar nuevas líneas de acompañamiento para potenciar la producción, mejorar la competitividad y ampliar las posibilidades de comercialización.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno provincial ratifica su compromiso con el cooperativismo como motor de inclusión, generación de empleo genuino y agregado de valor en origen, fortaleciendo el entramado productivo en todo el territorio correntino.

Cooperativa en funcionamiento desde el 2001

La entidad funciona en la histórica planta industrial que perteneciera a la firma TIC S.A., donde desde la década del 80 se fabricaba calzado deportivo para marcas de primera línea. Tras la quiebra del grupo GATIC en 2001 y el cierre de numerosas fábricas en el país, los trabajadores se organizaron en cooperativa y asumieron el desafío de sostener la producción y el empleo.

En ese proceso, el Gobierno de Corrientes avanzó con la expropiación del predio y posteriormente lo cedió a la cooperativa con el compromiso de mantener la actividad productiva y las fuentes de trabajo, consolidando desde entonces una relación de acompañamiento permanente.