Boca Unidos tiene rivales para la primera etapa

Boca Unidos ya conoce sus rivales para la primera fase del Torneo Federal A 2026. El equipo correntino integrará el grupo con los recién ascendidos Defensores de Puerto Vilelas y Tucumán Central.

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la integración de los cuatro grupos para la primera etapa en la tercera categoría del fútbol nacional. Boca Unidos integrará uno de los grupos de 9 participantes. Habrá otros dos zonas con la misma cantidad de clubes y una de 10.

Para la conformación de los grupos se tuvo en cuenta la cercanía geográfica. El fixture y el formato de juego, sería igual a la pasada temporada, se dará a conocer el viernes 27 cuando se reúna el Consejo Federal a partir de las 13 hs.

Los recién ascendidos Defensores de Puerto Vilelas y Tucumán Central estarán en la Zona 2 junto a Boca Unidos. El resto de los participantes serán Juventud Antonina de Salta, San Martín y Sol de América de Formosa, Mitre de Posadas, Sarmiento de Resistencia y Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero).

Respecto al certamen 2025, no están en el grupo (fue el 4) el ascendido Atlético Rafaela y el descendido Crucero del Norte.

La Zona 1 será la única con 10 participantes: El Linqueño, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente de Chivilcoy, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Sportivo de San Francisco, 9 de Julio de Rafaela y Sportivo Belgrano de San Francisco.

En la Zona 3 estarán Cipolletti de Río Negro, Deportivo Rincón de Neuquén, Huracán Las Heras, San Martín de Mendoza, Fadep (Fundación Amigos por el Deporte) de Mendoza, Juventud Unida Universitario de San Luis, Costa Brava de General Pico, Atenas de Río Cuarto y Deportivo Argentino de Monte Maíz.

La Zona 4 quedó establecida con Germinal de Rawson, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sol de Mayo de Río Negro, Olimpo de Bahía Blanca, Villa Mitre de Bahía Blanca, Santamarina de Tandil, Círculo Deportivo de Nicolás Otamendi (Buenos Aires), Alvarado de Mar del Plata y Kimberley de Mar del Plata.