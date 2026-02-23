Perdió Zárate y debuta Midón

El AAT Challenger IEB+ edición Tigre II comenzó su actividad este lunes con una derrota correntina. Carlos María Zárate cayó en su partido de primera ronda, en tanto que este martes debutará Lautaro Midón.

Zárate, de 20 años, recibió una invitación para ingresar de forma directa al cuadro principal del certamen que se juega en las canchas de polvo de ladrillo del Club Náutico Hacoaj.

El correntino 578º en el ránking de la ATP perdió en su debut frente al italiano Gianluca Cadenasso (305º) por 6-2, 3-6 y 7-5 en 2 horas y 11 minutos de juego.

El joven correntino también había sido invitado al Challenger Tigre 1 donde logró superar la primera ronda para después quedar fuera de competencia frente a Lautaro Midón.

Midón (21 años) fue finalista la semana pasada y este martes debutará en el Challenger Tigre 2 frente al experimentado peruano Juan Pablo Varillas (280º).

Durante el mes de enero, en el único antecedente dentro del circuito internacional, se enfrentaron por los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires con triunfo para el peruano de 30 años en tres sets.

El tenista correntino escaló al puesto 216º del escalafón internacional, su mejor ránking histórico.

Monzón en Estados Unidos

El tenista correntino Ignacio Monzón (729°) competirá esta semana en el M15 de Naples, Estados Unidos. En el certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo, en la primera ronda, enfrentará al local Ezekiel Clark (904°).

La semana pasada, en la misma ciudad, Monzón llegó hasta la segunda ronda en otro certamen de categoría M15 dentro del circuito profesional.

