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ANTONINA INES D AMICO de GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el día 15 de abril de 2026. Su esposo Mario, sus hijos Silvia, María Inés, Ángeles y Joseí, sus hijos políticos Marcelo y María, sus nietos José, Coty, Mariana, Virginia, Julieta, Sofía, Máximo, María Clara, Josefina y María Emilia participan con profunda tristeza su partida a la Casa de Dios y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. Sus restos serán velados en Empresa SALOM - Sala 1 - Mañana 16 de abril de 9 a 17 hs. No se reciben ofrendas florales. c/291

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ANTONINA INES D AMICO de GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el día 15 de abril de 2026. Su ahijada Elsie Pérez Bertolini, participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a la querida familia D Amico - González, pidiendo oraciones por su eterno descanso y que el Señor de la Pascua la reciba con los brazos abiertos para que descanse en Paz. Sus restos serán velados el día 16 de abril en Sala 1 de Empresa Salom de 9 a 17 hs. c/291