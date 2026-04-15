Conductor correntino volcó su camión en una ruta de Entre Ríos

Las inclemencias climáticas y el estado de la calzada provocaron un fuerte accidente vial en las primeras horas de este miércoles 15 de abril en territorio entrerriano, protagonizado por un camionero correntino. El hecho tuvo lugar a la altura del kilómetro 261 de la Ruta Nacional 127, en el tramo que une Los Conquistadores con San Jaime de la Frontera.

El protagonista del vuelco fue un camión Ford 1723 que era conducido por un hombre de 37 años con domicilio en la ciudad de Curuzú Cuatiá, Corrientes. El transportista circulaba en sentido norte-sur, trasladando una carga de piedra con destino a Rosario del Tala, cuando se vio sorprendido por las intensas lluvias que afectaban la visibilidad en la zona.

DebidoEfectivos de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos trabajaron en el lugar para asistir al involucrado y coordinar el tráfico. El tránsito permaneció cortado durante varios minutos, generando largas filas de vehículos, mientras se realizaban las complejas tareas de remoción del camión y despeje de la carga para liberar totalmente la calzada.