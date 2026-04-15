Amenaza de tiroteo en Santo Tomé: qué dijo el fiscal sobre la "broma" de los alumnos

La Justicia de Santo Tomé investiga una denuncia originada en una escuela técnica de la ciudad, luego de que circularan mensajes en un grupo de WhatsApp en los que alumnos habrían mencionado la posibilidad de un tiroteo contra docentes. El caso fue detectado a tiempo y derivó en una intervención inmediata por parte de las autoridades, que activaron los protocolos correspondientes.

Cómo trascendió el caso

Según explicó el fiscal Facundo Cabral la situación salió a la luz cuando una tutora advirtió a la directora del establecimiento sobre capturas de pantalla con contenido alarmante. A partir de allí, la institución dio aviso al supervisor y se formalizó la denuncia en la Comisaría Segunda durante la semana pasada.

En el marco de la investigación, la Policía logró identificar al alumno señalado como autor de los mensajes dentro de un grupo “amplio y abierto”. Si bien en un primer momento se interpretó que podría tratarse de una broma de mal gusto, el fiscal subrayó que el hecho fue abordado con total seriedad ya que se realizaron allanamientos, se secuestró el teléfono celular del involucrado y se verificó la posible existencia de armas u otros elementos, sin resultados positivos.

Cabral remarcó que la causa continúa bajo un enfoque preventivo y de responsabilidad institucional, en un contexto atravesado por hechos recientes en otras provincias. “Este tipo de situaciones no se pueden naturalizar. Aunque se trate de una broma, deben tener consecuencias educativas y dejar un mensaje claro de prevención”, sostuvo en declaraciones a Radionord.