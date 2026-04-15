Millonario robo en herramientas en un comercio de Bella Vista

Delincuentes irrumpieron en las últimas horas en un reconocido comercio de Bella Vista ubicado en el casco céntrico de donde se llevaron herramientas por un millonario valor en mercado.

La denuncia fue radicada por los propietarios de la firma Hogar Hermanos quienes detallaron que el robo se produjo en su depósito central, ubicado en la calle Córdoba 891, en horas de la madrugada del sábado último.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, los autores del hecho lograron llevarse un botín compuesto por aproximadamente 20 motosierras de las reconocidas marcas Stihl y Husqvarna. El cargamento incluye diversos modelos de alto valor comercial, lo que supone un duro golpe económico para la empresa.



Se trata de un establecimiento referente en la zona, con más de 40 años de trayectoria en la venta de muebles, electrodomésticos y tecnología. Al tratarse de su casa central, el hecho ha generado gran preocupación entre los comerciantes y vecinos del sector.

Ante la magnitud de lo robado, la firma ha decidido apelar a la colaboración ciudadana. Se solicita a la población evitar la compra de herramientas de estas marcas si son ofrecidas de manera informal o a precios sospechosamente bajos.

Asimismo, se informó que se ofrece una gratificación económica para aquellas personas que brinden información directa y fehaciente que ayude a identificar a los responsables o a localizar las herramientas sustraídas.