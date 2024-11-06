†

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Jorge Fournier (a), Laura Varela (a), María Laura (a), Ana y Tomas Luque Varela y flia. participan con inmensa tristeza el fallecimiento de la tan querida Andrea, acompañan a sus padres, hermanas, esposo e hijos. Andrea siempre te recordaremos con mucho cariño. c/902

†

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Roberto M. Báez, Cristina Tabernero Jensen de Báez, sus hijos María Candelaria y Juan Ignacio Báez, participan con profundo pesar la partida a la Casa del Señor de Andrea, acompañando a sus padres Silvia y Aníbal, y demás familiares.

†

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Viviana Holleywell de Kugler, Maximiliano Kugler, Agostina Danuzzo y Mariana Fernández Capurro, participan del fallecimiento de su querida ex alumna Andrea Tosetti. Siempre recordaremos su paso por nuestro Colegio con su calidez y compromiso, siempre transmitiendo alegría. Rogamos por su descanso y la fortaleza de su familia ante su ausencia.

†

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Tus padres Aníbal y Silvia, tus hermanas, cuñados y sobrinos participan con profundo dolor tu partida al Reino de los Cielos. Andreita fuiste ejemplo de tenacidad, fortaleza, humildad para enfrentar con valentía tu larga enfermedad. Que Dios nos de fuerza para seguir tu ejemplo de lucha, templanza y dignidad. Descansa en paz.

†

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Tu esposo Héctor y tus hijos lamentan tu pronta partida. Trataremos de seguir tu ejemplo de vida ante la adversidad. Que ya estés siendo iluminada por la luz que no tiene fin. Te amamos y nunca te olvidaremos.