Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
Fallecimientos

MARIA BEATRIZ MARÓTTOLI

Por El Litoral

Martes, 03 de diciembre de 2024 a las 00:00

MARIA BEATRIZ MARÓTTOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/11/2024. Ernesto A. Seoane Riera, su esposa Edith E. T. Mohando y familia participan con pesar su partida y acompañan a Graciela e hijos.

Bea:” Siempre estarás en nuestros corazones”.

 

