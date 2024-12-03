†
MARIA BEATRIZ MARÓTTOLI
Q.E.P.D.
Falleció el 30/11/2024. Ernesto A. Seoane Riera, su esposa Edith E. T. Mohando y familia participan con pesar su partida y acompañan a Graciela e hijos.
Bea:” Siempre estarás en nuestros corazones”.
Por El Litoral
