Paulo Dybala Río Uruguay Incendio en Corrientes
Fallecimientos

DR. EDUARDO AUGUSTO PORTA

Por El Litoral

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 00:00

EDUARDO AUGUSTO  PORTA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025.  Gracias por haber sido parte de mi vida. Te recordaré siempre con todo mi cariño y gratitud. Que brille para tí la luz eterna. Tu esposa Nilda Isabel Aquino.

EDUARDO PORTA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Participan su fallecimiento el Dr. Emilio A. Lanari Zubiaur, su esposa, Sra. Silvia Camino Pujol y familia, elevando una oración y rogando por su eterno descanso. 

DR. EDUARDO PORTA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Participación Dr. Jorge Enrique Deniri y su esposa Sra. Marta Tarabini, participan con hondo pesar el fallecimiento del Dr. Eduardo Porta, acompañando a la familia en este doloroso momento. 

DR. EDUARDO PORTA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. El CFRE Julián Sotomayor y Dolly Paz Díaz, despiden con dolor al amigo gentil que los honró con su aprecio y amistad, rogando que la gracia de Dios esté siempre con él. Q.E.P.D. 

EDUARDO PORTA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Al amigo, colega y con quien compartiéramos el estudio jurídico de calle Carlos Pellegrini N° 1252, despido con mucha angustia y dolor. Dr. Marcelo Falcione.

 

