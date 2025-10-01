†

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Carlos Intra y familia participan con hondo pesar el fallecimiento del querido Ratón. Acompañan en este doloroso momento a su esposa Judith sus hijos Joaquín, Belén y Germán a sus padres Edith y Ernesto a sus hermanas María Elba, Teresita y Soledad y sus respectivas familias. Descansa en Paz.

†

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Fernando de la Vega y esposa Claudia De Bonis junto a sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

†

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Laura Alicia Majul, María Laura Krujoski, Carlos Edgar Majul, Laura Pasetto de Majul y Edgar Agustín Majul, acompañan a su familia en tan doloroso momento y elevan una oración por su eterno descanso.

†

Dr. JORGE DE LA TORRE

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Los vecinos del Edificio Torre Plaza participan con profundo pesar su fallecimiento pidiendo oración por su eterno descanso y consuelo para su familia.

†

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. María Cristina Domínguez, sus hijos Estefanía, María Mercedes y Alfonso Cutro, participan con sumo pesar la pronta partida de su incondicional amigo “Ratón”, pidiendo una oración al santísimo por su eterno descanso y consuelo para su familia.

†

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Gregorio Pomar, su esposa Ma. del Socorro Vara de Pomar e hijos, participan con profundo pesar de su fallecimiento. Acompañamos con cariño a su familia.

†

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Jorge de la torre. Silvia y Luis beltrametti participan su fallecimiento y abrazan a Judi y a los chicos. Ratón descansa en paz.

†

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Tu madrina Zulma Rasmussen (a) participa su fallecimiento y acompaña a su amiga Edi, y flia, a Judith e hijos en este doloroso momento. Descansa paz querido Ratón.

†

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Miguel Ángel Seoane Riera, sus hijos Miguel Ángel, Alejandro Gastón y familias, participan con profundo dolor de su fallecimiento, rogando a Dios por eterno descanso de su alma. Acompañan a sus familiares en este difícil momento.

†

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Javier Biancardi participa con profundo pesar el fallecimiento de Jorge, acompañado con el corazón en tan doloroso momento a la querida Edy y a Ernesto.

†

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/9/25.Domingo Fernández Capurro, su esposa María Angélica Llano, hijos y nietos, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañamos a Edith y familia en este doloroso momento, rogando oraciones a su memoria y por el descanso de su Alma. Brille para él la luz que no tiene fin.