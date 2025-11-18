†

GLADIS M. BARNATAN

Q.E.P.D.

Falleció el 14/11/2025. Beatriz Abraham y Luis Wajnman participan con hondo pesar el fallecimiento de la Sra. Gladis Mirta Barnatan, y acompañan a su familia en tan triste y doloroso momento. Que su memoria sea bendición. c/808

†

GLADIS M. BARNATAN

Q.E.P.D.

Falleció el 14/11/2025 en Ctes. Matías Wajnman, Mia Wajnman y Virginia Pucciariello, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Gladis Mirta Barnatan, ocurrido el día 14 de noviembre del presente año, y acompañan a sus seres queridos en este doloroso momento. Que descanse en paz. c/809

†

GLADIS BARNATAN

Q.E.P.D.

Falleció el 14/11/2025. El Contador Carlos Alberto Vallejos participa el fallecimiento de quien fuera su colaboradora Institucional en el H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes. Saludando a sus familiares y afectos, que tengan Cristiana Resignación. Y rogando una oración por su eterno descanso. c/813

†

GLADIS MIRTA BARNATAN

Q.E.P.D-

Falleció el 14/11/2025. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes y su Comisión Directiva participan con gran pesar el fallecimiento de la Escribana Gladis Mirta Barnatan, acompañando a su familia en tan doloroso momento.