Superior Tribunal de Justicia Esquina Osvaldo Martín Ojeda
Fallecimientos

Por El Litoral

Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 30/11/25. El Ministro Secretario General de la Gobernación, Dr. Carlos José Vignolo y el Personal de Casa de Gobierno, participan el fallecimiento de la Sra. Madre del agente César Falcón, lo acompañan en tan difícil momento y ruega una oración por el eterno descanso de su alma. 

Falleció el 30/11/25. Desde la Dirección de Administración y Subdirección de Personal del Ministerio Secretaria General de la Gobernación, acompañamos con profundo pesar a nuestro compañero César Falcón y a su familia ante el fallecimiento de su querida Madre, "Sra. Hilda Isabel Rodríguez".

En este tiempo de tristeza, enviamos todo nuestro apoyo y cálidas palabras de consuelo, elevando una oración para su eterno descanso.

