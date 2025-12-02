†

HILDA ISABEL RODRIGUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 30/11/25. El Ministro Secretario General de la Gobernación, Dr. Carlos José Vignolo y el Personal de Casa de Gobierno, participan el fallecimiento de la Sra. Madre del agente César Falcón, lo acompañan en tan difícil momento y ruega una oración por el eterno descanso de su alma.

En este tiempo de tristeza, enviamos todo nuestro apoyo y cálidas palabras de consuelo, elevando una oración para su eterno descanso.