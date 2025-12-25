✡

CATALINA MENDEZ DE MEDINA LAREU

Z’L

Falleció el 23/12/2025. Miguel Capuya y FLIA participa el fallecimiento de Cata, acompañando al querido Alberto. c/914

✡

CATALINA MÉNDEZ DE MEDINA LAREAU

Z’L

Falleció el 23/12/2025. Desde la Federación Económica de Corrientes expresamos nuestro más sentido pesar por el fallecimiento de Catalina Méndez de Medina Lareau, madre de un querido amigo de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso y deseando que encuentren consuelo y fortaleza. Nuestras condolencias y acompañamiento. c/919

✡

CATALINA MENDEZ DE MEDINA LAREU

Z’L

Falleció el 23/12/2025. Q.E.P.D Leon Horacio Gutnisky y Emma Farizano de Gutnisky, participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera una querida amiga y un puntal de la Educación en Corrientes, como Docente, Directora, Ministra de Educación de la Provincia, integro adenas la Academia Nacional de Educación. Catalina marco huellas imborrables en la Educación de Corrientes. La despedimos con especial cariño. Nuestras condolencias a Alberto y demás familiares. Descanse en paz. c/920

