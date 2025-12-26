¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

MARÍA ELENA SUSANA POLITIS DE ZAMUDIO

Por El Litoral

Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 00:00

 

MARÍA ELENA SUSANA POLITIS DE ZAMUDIO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2025. Sus hijos, nietos y bisnieta participan su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria. 

MARIA ELENA POLITIS DE ZAMUDIO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2025. Silvia Graciela, Jorge Enrique y Mercedes Eloísa Arce Chico participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su entrañable amiga María Susana Zamudio de González Cabañas. Elevamos una oración en su memoria.  

ELENA POLITIS DE ZAMUDIO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2025. Stella María Braillard Poccard y su hijo Julián participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Carmen, Marine, Susana, Pancho y a la querida María Emilia en tan irreparable pérdida. 

