†

MARÍA ELENA SUSANA POLITIS DE ZAMUDIO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2025. Sus hijos, nietos y bisnieta participan su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

†

MARIA ELENA POLITIS DE ZAMUDIO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2025. Silvia Graciela, Jorge Enrique y Mercedes Eloísa Arce Chico participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su entrañable amiga María Susana Zamudio de González Cabañas. Elevamos una oración en su memoria.

†

ELENA POLITIS DE ZAMUDIO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2025. Stella María Braillard Poccard y su hijo Julián participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Carmen, Marine, Susana, Pancho y a la querida María Emilia en tan irreparable pérdida.