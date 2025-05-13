†

Falleció el 11/05/2025. El Ministro Secretario General de la Gobernación, Dr. Carlos José Vignolo y el Personal de Casa de Gobierno, participan con pesar su fallecimiento, acompañan al agente Claudio Cabrera y familia en tan difícil momento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Falleció el 11/05/2025. La Dra. Teresita Ramírez, Maly Fernández, Marcos Velázquez y Claudio Flores participan con profundo dolor el fallecimiento de la Esposa de su amigo Claudio Cabrera, acompañan a sus familiares en tan difícil momento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.