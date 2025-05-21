†
CARMEN ELVIRA VALLEBELLA DE IGLESIA
Q.E.P.D.
Falleció el 19/05/2025. María Cecilia Harvey, Guillermo E Harvey y Sonia Jesús Gesualdi, participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestra querida Carmen. Elevamos una oración en su memoria.
Por El Litoral
