†
DIOMEDES FELIPE JULIAN CORRALES ROJAS
Q.E.P.D.
Falleció el 16/09/2025. Su hermana María Esther Corrales Rojas de Politis, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.
†
DIOMEDES FELIPE CORRALES ROJAS
Q.E.P.D.
Falleció el 16 de septiembre de 2025. Su prima hermana Ana María Azzano, sus sobrinas Ani, Marcela y Carla Velar, yernos y nietos participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Genevie, hijas: Viviana, Roxana, Noemí y Cinthia, yernos y nietos, en este momento de profundo dolor.
†
DIOMEDES FELIPE JULIÁN CORRALES ROJAS
Q.E.P.D.
Falleció el 16/09/2025. La Asociación Franco Correntina participa con profundo pesar por el fallecimiento del Sr. Diomedes Felipe Julián Corrales Rojas, acompañando a la familia en tan doloroso momento, acompañando a la familia en tan doloroso momento.
†
DIOMEDES CORRALES
Q.E.P.D.
Falleció el 16/09/2025. Francisco Treviño, Adriana Rodino, junto a nuestros hijos Juan Francisco, Carlos Alfredo, María Florencia, Ricardo Larreteguy, Nicolas, Mercedes Luque y nietos participamos con pena la partida de Diomedes. Acompañamos con cariño a Genoveva, Cinthia sus hermanas y familias en este triste momento. Que en paz descanses.