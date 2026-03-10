†

CLAUDIA GANDOLFO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/03/2026. La promoción de 5to año, 1986, de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol participa el fallecimiento de Claudia y acompaña a su hermana Gladys y demás familiares en esta triste despedida. Que María Santísima la reciba en sus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin.

†

CLAUDIA GANDOLFO DALIS

Q.E.P.D.

Falleció el 09/03/2026. La Comunidad Educativa de la Escuela Normal” Dr. Juan Gregorio Pujol”, participa con profundo dolor, el fallecimiento de nuestra Docente del Departamento de Aplicación ruega una oración, por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a sus familiares