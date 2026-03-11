†

†

ELBA ELENA PAGGI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/03/2026. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa el fallecimiento de la madre de su asociado y miembro de la Comisión Directiva de la Institución, Dr. Oscar Cañete - Fiscal de Investigación Rural y Ambiental de la Ciudad de Curuzú Cuatiá. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma.