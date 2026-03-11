¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ELBA ELENA PAGGI

Por El Litoral

Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 00:00

ELBA ELENA PAGGI

Q.E.P.D.

Falleció el 09/03/2026. El Sr. Fiscal General del Poder Judicial, Dr. César Sotelo, y todo el personal de la Fiscalía General participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Fiscal de Investigación Rural y Ambiental de Curuzú Cuatiá, Dr. Oscar Cañete, y elevan una plegaria por el eterno descanso de su alma. 

ELBA ELENA PAGGI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/03/2026. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa el fallecimiento de la madre de su asociado y miembro de la Comisión Directiva de la Institución, Dr. Oscar Cañete - Fiscal de Investigación Rural y Ambiental de la Ciudad de Curuzú Cuatiá. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma. 

