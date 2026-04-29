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CLOTILDE NOEMÍ SOGARI

Q.E.P.D.

Falleció el 28/04/2026. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA) de la Universidad Nacional del Nordeste lamenta profundamente el fallecimiento de la Dra. Clotilde Noemí Sogari, docente de esta Casa de Estudios. Acompañamos a sus familiares, colegas y seres queridos en este doloroso momento.

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CLOTILDE NOEMI SOGARI

Q.E.P.D.

Falleció el 27/04/2026. La PROMOCION 82 de la Escuela Normal "JUAN PUJOL" lamenta profundamente la partida de nuestra compañera CLOTILDE NOEMI quien fuera una reconocida investigadora del CONICET de la que estábamos profundamente orgullosas. Que brille para ella la LUZ que no tiene fin. Para su hermana Elena y familia el deseo de la paz que brinda la aceptación.

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NOEMI SOGARI

Q.E.P.D.

Falleció el 27/04/2026. Juana Fernández Balfhor de Vigay, hijos Andrés Sebastián, María Cecilia y María Cristina Vigay, hijos políticos y nietos, participan el fallecimiento de la hermana de sus amigos Elena Sogari y Osvaldo Oviedo, junto a ellos y su familia en tan aciago trance.

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NOEMI SOGARI

Q.E.P.D.

Falleció el 27/04/2026. El Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste –CODIUNNE- participa con profundo pesar el fallecimiento de la profesora Noemi Sogari docente afiliada delegada por ERAGIA y paritaria local en representación del nivel Preuniversitario de la UNNE por el cual se comprometió y trabajó arduamente en sus reglamentos y proyectos. Ante este momento tan difícil acompañamos a su hermana Elena, sus familiares, colegas, estudiantes y seres queridos, por lo que hacemos votos para que encuentren consuelo en los recuerdos de los mejores momentos vividos con Noemi.