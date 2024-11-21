¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Banco de Corrientes paro de aeronáuticos Noel Breard
CANDELA BENITEZ

Por El Litoral

Jueves, 21 de noviembre de 2024 a las 00:00

CANDELA BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 19/11/2024. Sus tíos Roberto y Gaby, sus primos Roberto (h), Eugenia y Pablo Benítez, participan con inmenso dolor la partida de su querida Caie, rogando una oración en su memoria y por la fortaleza de sus padres Marisa y Julio, de Maqui y Julián, Santy, Cony, Renata, Carmela y Juan, Mily y Fede, sus abuelas Pily y Charo, acompañándolos es este inesperado momento. c/971

CANDELA BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 19/11/2024. Familia Bonetto participa con profunda tristeza su fallecimiento y abraza con cariño y pesar a sus padres, hermanas y familiares Que en paz descanses Candela. Pedimos una oración en su querida memoria. c/970

CANDELA BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 19/11/2024. El equipo de Tierras S.A. participa con pesar su fallecimiento.

CANDELA BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 19/11/2024. Javier Repáraz y Ma. Hemilce; Luis López y María Laura Repáraz e hijos; Javier Repáraz (h) y flia, Adrián Mazza y María Emilia Repáraz e hijos; Joaquín Repáraz y flia; Julián Reparaz y Sra; y Juan María Reparaz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

