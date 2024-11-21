†

MARIA BEATRIZ PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció el 19/11/2024. Rodolfo Luís Pellegrino participa con profundo pesar la partida de su hermana María Beatriz. Solicita al Altísimo nos otorgue la cristiana resignación, en especial a su hija Melissa, a quien abraza con mucho cariño. Descansa en Paz hermana.

†

MARIA BEATRIZ PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció el 19/11/2024. Su tía política Alba Susana Urturi, sus primos Rogelio, Marcelo, María Susana y María Luisa Pellegrino participan con pesar de su fallecimiento. Ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma. c/974