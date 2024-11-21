¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Banco de Corrientes paro de aeronáuticos Noel Breard
Banco de Corrientes paro de aeronáuticos Noel Breard
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

MARIA BEATRIZ PELLEGRINO

Por El Litoral

Jueves, 21 de noviembre de 2024 a las 00:00

MARIA BEATRIZ PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció el 19/11/2024. Rodolfo Luís Pellegrino participa con profundo pesar la partida de su hermana María Beatriz. Solicita al Altísimo nos otorgue la cristiana resignación, en especial a su hija Melissa, a quien abraza con mucho cariño. Descansa en Paz hermana.

MARIA BEATRIZ PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció el 19/11/2024. Su tía política Alba Susana Urturi, sus primos Rogelio, Marcelo, María Susana y María Luisa Pellegrino participan con pesar de su fallecimiento. Ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma. c/974

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD