calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
Funebres

VIVIAN GUTNISKY DE PIATTONI

Por El Litoral

Viernes, 08 de noviembre de 2024 a las 00:00

✡︎

VIVIAN GUTNISKY DE PIATTONI

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Sus tíos León Horacio Gutnisky y Emma Farizano de Gutnisky participan con pena y dolor su fallecimiento y descansará en el Cementerio Israelita de Av. Juan de Garay.

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Tus compañeras y amigas de la promoción 1970 de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol, te despiden con infinito amor a su compañera a quien recordaremos con su hermosa sonrisa, su generosidad y todas las virtudes que revisten a una buena persona, amiga incondicional, quedamos en paz pues sabemos que ya estas en la luz.

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Alejandro Abraham (a) Graciela Zaimakis (a) sus hijos Ale y Carla, Raisa y Miguel, Victoria y Bruno, Marcos y Valeria, Juan y Paola; nietos Carmela y Joaquina, Lis y Valentino, Matias, Sofi y Sara y Benjamín abrazan con amor a sus hijos, hermanos, sobrinos y toda su familia. Vuela alto amiga querida, extrañaremos tu presencia amorosa pero llego tu tiempo de descansar en los Jardines de luz de Dios.

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Carlos Jorge López y María Silvia Araujo acompañan a Jorge y sus hijos en el fallecimiento de su hermana Vivían. c/918

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Carlos María Alcalá y María Antonia Rico participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus Hijos Matías, Andrea y Adrián. c/921

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z'L

Falleció en Corrientes el 06/11/24. La familia Pérez González participa con tristeza el fallecimiento de la querida Vivian; y acompaña a sus familiares en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria. c/922

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Romilio Monzón y familia, Jorge Monzón y familia, Álvaro Monzón Wyngaard y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan sentido momento. c/929

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. La Comisión Directiva y asociados de la Federación Empresarial de Corrientes – FECORR participan con profundo dolor su fallecimiento, haciendo llegar las sentidas condolencias a sus familiares en este difícil momento.

El Presidente de la Federación Empresarial de Corrientes – FECORR, Roberto Báez participa con profundo dolor su fallecimiento, haciendo llegar las sentidas condolencias a sus familiares en este difícil momento. c/930

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Ernesto Antonio Seoane y su esposa Edith Ercilia Mohando de Seoane participan con gran pesar el fallecimiento de su querida prima en el cariño, y desean brille para ella la luz eterna.

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Maly Fernández, Sebastián Bissaro y Esteban Buffil participan su fallecimiento, acompañan a Jorge en tan difícil momento y elevan una oración en su memoria. c/919

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. El Ministro Secretario General de la Gobernación, Dr. Carlos José Vignolo, participa su fallecimiento, acompaña a Jorge y familia en tan difícil momento y ruega una oración por el eterno descanso de su alma. c/919

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Carlos Manuel Botello, Ma Elena G. de Botello y sus hijos Caio y Socorro, Marcelo y Luli y Cecilia, participan con pesar su fallecimiento, acompañando a su familia en este doloroso momento.

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Miguel Francisco Gutnisky y Sra. Míriam Campos participan con pena y dolor su fallecimiento y descansará en el Cementerio Israelita de Av. Juan de Garay.

✡︎

VIVIAN SARA RAQUEL GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Cristina, Susana y Silvia Pérez Monzón (a) y familias participan con profundo dolor su partida. Rogando a Dios por su eterno descanso. Acompañan a sus hijos, nietos, hermanos y familias, familiares y amigos en tan dolorosa perdida.

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. El “chatcito”, nuestra comunicación diaria contigo te abrazamos con el corazón. Hasta siempre querida Vivian!! Vuela alto. Te queremos. Abrazamos con cariño a tus hijos, nietos, hermanos y familias. Rogamos por tu eterno descanso.

