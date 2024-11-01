Empedrado: artistas de primer nivel en la Fiesta Provincial de la Boga

La localidad de Empedrado vive a pleno una de las festividades que congrega a miles de familias de distintos puntos del país, como ser la "XI Fiesta Provincial de la Boga", con la actuación de artistas de primer nivel.

Este viernes por la noche "Gissella" la "Diosa Chaqueña", brindó un espectáculo ante una multitud que se congregó en el Anfiteatro Municipal donde se realizó la elección de la Reina Provincial de la Boga.

Este sábado a las 10 está prevista la largada de lanchas del concurso de pesca embarcada donde cientos de embarcaciones saldrán en búsqueda del premio mayor.

A las 16, regresarán los equipos que a la noche recibirán los galardones en la cena show, donde actuarán Raza Mbareté e Imperio Bahiano, entre otras.

Además, los más chiquitos también podrán disfrutar de este evento familiar, ya que a las 16 de este sábado se llevará a cabo el concurso de pesca denominado "Boga Kids", quienes a las 18 recibirán sus premios.