El Gobierno de la Provincia dio a conocer este lunes que Corrientes se consolida como la primera provincia en el rodeo de Búfalos con la 8° Fiesta Provincial del Búfalo que se llevó a cabo en la Sociedad Rural de General Paz en Caá Catí.

En este marco, desde el Gobierno Provincial a través del ministerio de Producción, acompañan y colaboran con el sector para el desarrollo de la parte comercial difundiendo este producto, sus bondades y su calidad.

En este contexto, el ministro de Producción, Claudio Anselmo, resaltó que “esta fiesta reúne no sólo más cantidad de haciendas, reproductores, haciendas de gordos de invernada, sino que también la fiesta en sí, tiene una gran convocatoria de público”.

“Hoy Corrientes está consolidada como la primera provincia por el rodeo de búfalo y hay un crecimiento significativo con Caá Catí como capital, por ahora provincial”, mencionó.

Además, el ministro Anselmo destacó que las 1500 cabezas que fueron a remate se vendieron rápidamente en todas sus categorías porque había mucha expectativa entre los productores por lo que se va expandiendo la producción de este rodeo a pasos agigantados.

Efectivamente, esta es la primera etapa, donde el gobierno provincial ha colaborado y apoyado el desarrollo, sobre todo, de la parte comercial, el poder difundir este producto, difundir la carne, fundamentalmente, de búfalo.

Esto se fue logrando con varias iniciativas que nos encomendó el gobernador Gustavo Valdés. La más importante, quizás, la de mayor repercusión, fue aquella que se realizó en la Exposición Rural de Palermo en el mes de julio, con un día específico, trabajado, con degustación. También se preparó un animal completo a la parrilla, cocinado por gente de Búfalos del Iberá de Ituzaingó, que realmente es un grupo de un gran entusiasmo y profesionalismo.

Lo mismo se hizo en la Exposición Rural en Bella Vista y en el caso de la Fiesta de la Yerra y la Doma en Ituzangó, y ahora se repitió, por supuesto, en la Fiesta Provincial del Búfalo en Caá Catí. “Eso es lo que permite que el público realmente deguste la carne, sepa los beneficios que tiene, la compare y por supuesto después el objetivo es que la elija”.