Una multitud acompañó a la elección de la Reina de la Boga

En la noche del viernes, ante una multitud se eligió a la Reina Provincial de la Boga en su "XI edición" que se desarrolló en el anfiteatro municipal de Empedrado, donde además se difrutó a pleno de bandas en vivo y la gran actuación de "Gissella", la "Diosa tropical Chaqueña".

Resultaron electas como soberana Luisina Moulin Gerardi, primera princesa Celina Ferreti y segunda princesa Priscila Maura, en medio de una reñida decisión del jurado.En tal sentido, Paula Medina directora de Turismo de la Municipalidad de Empedrado destacó sentirse "feliz de poder realizar nuevamente ya que el año pasado nos jugó una mala pasada la crecida del río Parané. Es uno de los últimos torneos de pesca de pesca deportiva del año en la grilla turística de la Provincia, lo cual nos llena de orgullo", remarcó.

Explicó además que "la fiesta en general es un desafìo enorme con el tema de los premios, la difusión, contratación de artistas y todo lo que acompaña a la realización del evento. Más allá de que es una fiesta pensada para el pescador también hay muchas actividades para la familia como es la expo, cena de pescadores y el concurso para niños", entre otras, remarcó.

Este sábado se desarrolla el concurso de pesca de la boga con devolución con cientos de pescadores embarcados y por la noche la gran cena de premiación.