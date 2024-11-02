Un Hospital de Corrientes triplicó el número de sus atenciones

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes dio a conocer este sábado que el Hospital San José de Paso de los Libres triplicó el número de atenciones en relación con el 2023.

Desde principios de este año a través del Decreto N° 578, se estableció la reorganización de la provincia quedando esta institución como central de la región sanitaria 6.

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo adelantó que “por pedido del Gobernador Gustavo Valdés, se planifica comenzar en poco tiempo con la instalación de un Servicio de Hemodinamia”. Además, próximamente inaugurarán un nuevo Servicio de Diálisis en el hospital.

Estadísticas

Desde enero a septiembre de este año hubo un total 59.502 atenciones. Las prácticas quirúrgicas fueron 6.236. En Ginecología, 4917; General, 288; Traumatología, 976; Urología, 24; Odontología,15; Oftalmología, 2 y; Otorrinolaringología, 14.

En este mismo período, en Emergencia fueron 25.270 mientras que, en consultorio de Emergencias Obstétricas, 797. En Consultorio Externo de Neonatología, 1543; Pesquisas Auditivas, 421 y, por otra parte, en Consultorios Externos un total de 19.380.

Respecto a internaciones, en Clínica fueron 471; Traumatología, 118; Cirugía, 476; Pediatría, 254; Neonatología,133; Maternidad, 1.090; Emergencias 1.687 y en UTI (Unidad de Terapia Intensiva), 142. En internaciones, se contabiliza un total de 4.371.

También, se notificó 623 partos y 861 transfusiones desde el Banco de Sangre del hospital.

Hospital regional

“Nuestro hospital hace muy poco tiempo pasó a ser hospital regional y, por ello, recibimos derivaciones de toda la zona. Recibimos muchos casos que necesitan atención traumatológica y además hay un número alto en Neonatología. Por múltiples motivos, en marzo empezamos a observar un crecimiento en el número de consultas y, en relación con el año pasado, podemos decir que hasta se triplicó el trabajo que realizamos en la institución”, sostuvo la directora del hospital de Paso de los Libres, Susana Espinoza.

La autoridad hospitalaria, destacó que es un nosocomio de referencia que cuenta con instalaciones nuevas. Esto, hace que “mucha gente elija al sistema público antes que al privado”.

En Emergencia, “hay más de 25 mil atenciones, esto es porque hay una guardia activa, 24 x 7, y cuando se necesita el vecino sabe que en el centro de salud se le va a atender”.

“Hacemos diferentes trabajos, pero se destaca la cirugía laparoscópica y por traumatología. Tenemos muchos accidentes de tránsito, podemos decir que entre el total de consultas un 20% es por este tema”, indicó.

Por otra parte, recordamos que a través del Decreto N° 578, firmado por el gobernador Gustavo Valdés, se estableció la reorganización de la provincia con la redistribución de las zonas y la creación de las Regiones Sanitarias Nº 6 y 7. Esto se concretó luego de un arduo trabajo de planificación y acciones de la gestión actual, coordinada por el ministro Ricardo Cardozo. Vale mencionar que desde el 2002, Corrientes estaba distribuida en cinco regiones.

La región sanitaria 6 está compuesta por los centros sanitarios en Paso de los Libres, Monte Caseros y San Martín (localidades de La Cruz, Guaviraví, Tapebicuá, Yapeyú, Bompland, Parada Pucheta, Monte Caseros).