Regularización dominial para 150 familias capitalinas

n El Concejo Deliberante capitalino sancionó por unanimidad la ordenanza que establece la regularización dominial para 150 familias del barrio San Roque Este, lo cual se logró a través del trabajo en conjunto entre vecinos, concejales, la Municipalidad y el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico). Mediante esta norma, se efectúa una donación con cargo, a favor de quienes habitan en un predio del mencionado barrio hace décadas.

Los terrenos eran propiedad del Estado provincial y municipal. Por parte de la Provincia se presentó un proyecto de ley de donación para regularizar la situación y hacer una planificación urbana en el barrio.

Hace seis años la Fiscalía del Estado había iniciado un juicio civil de desalojo, pero con la presentación del proyecto de ley de donación, enviada por el gobernador Valdés, quedó sin efecto porque es el mismo propietario quien está reconociendo la posesión legítima de las familias.

El sector que le pertenece a la Municipalidad hizo lo mimso que la provincia.

La ordenanza municipal establece la planificación urbana y la regularización dominial de esos terrenos.

Además, todos los juicios por desalojos y las imputaciones por usurpaciones quedaron sin efecto.

Otro de los barrios que está en una situación similar es La Tosquera, una zona que tiene 400 familias y los terrenos son administrados por el Fideicomiso Santa Catalina.

La Tosquera no tiene la infraestructura básica como agua potable, red cloacal, luz eléctrica y sus habitantes están viviendo en una situación precaria que reclamaban con cortes de ruta, sobre todo por la regularización de la red de agua potable.

En La Tosquera se hizo un censo, pero fue interrumpido por desalojos violentos realizados por una empresa de seguridad que tenía el Fideicomiso, que sacó del lugar a seis familias.