Paso de la Patria: intensa persecución de la PNA a una camioneta que trasladaba droga

La Prefectura Naval Argentina informó que durante la madrugada de este viernes se demoró una camioneta que transportaba marihuana en un barrio de la localidad correntina de Paso de la Patria.

El procedimiento se realizó tras una persecución alrededor de las 4:00, donde se seguía a una camioneta "Ford Ranger" de color rojo en la zona conocida como 30 Viviendas. Luego de un intenso rastrillaje, los ocupantes del vehículo abandonaron la camioneta y lograron darse a la fuga.

En el interior se encontraron estupefacientes, por lo que se realizaron los testeos correspondientes para determinar el tipo y la cantidad de sustancia.

Las autoridades informaron que se labraron las actuaciones y la documentación correspondientes con la presencia de testigos, conforme al protocolo judicial vigente. La investigación continúa para identificar a los sospechosos y determinar el origen de la droga hallada.