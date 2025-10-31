¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Instituto Josefina Contte Virginia Gallardo Ruta 12
Instituto Josefina Contte Virginia Gallardo Ruta 12
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
GOLPE AL NARCOTRÁFICO

Paso de la Patria: intensa persecución de la PNA a una camioneta que trasladaba droga

El operativo de testeo se realizó en un barrio de la localidad para determinar el tipo y la cantidad de sustancia. 

Por El Litoral

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 10:28

La Prefectura Naval Argentina informó que durante la madrugada de este viernes se demoró una camioneta que transportaba marihuana en un barrio de la localidad correntina de Paso de la Patria.

El procedimiento se realizó tras una persecución alrededor de las 4:00, donde se seguía a una camioneta "Ford Ranger" de color rojo en la zona conocida como 30 Viviendas. Luego de un intenso rastrillaje, los ocupantes del vehículo abandonaron la camioneta y lograron darse a la fuga.

En el interior se encontraron estupefacientes, por lo que se realizaron los testeos correspondientes para determinar el tipo y la cantidad de sustancia.

Las autoridades informaron que se labraron las actuaciones y la documentación correspondientes con la presencia de testigos, conforme al protocolo judicial vigente. La investigación continúa para identificar a los sospechosos y determinar el origen de la droga hallada.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD