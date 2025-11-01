¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Las noticias más importantes del 1 de noviembre

Por El Litoral

Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 07:02

Guillermo Francos renunció a la Jefatura de Gabinete y lo reemplaza Manuel Adorni

Volcó un prefecturiano que viajaba a Corrientes para visitar a su familia

Pronostican el regreso de las lluvias a Corrientes y máximas de 35°C

Robo: maniataron y golpearon hasta matarla a una mujer de 81 años

Marcha blanca en las favelas de Rio y ataque a tiros con la ciudad blindada

Vialidad Nacional habilita el tramo de la ruta 12 refaccionada por el Gobierno provincial

Declararon emergencia hídrica en San Luis Palmar, baja el agua pero siguen los evacuados

Una niña correntina necesita ayuda para continuar con su tratamiento en el Garrahan







 

