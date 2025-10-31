¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Este fin de semana

Pronostican el regreso de las lluvias a Corrientes y máximas de 35°C

 Se esperan lluvias de variada intensidad para este sábado y domingo en la zona norte del territorio correntino. 

Por El Litoral

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 21:28
Archivo Marcos Mendoza

Luego del ingreso de vientos por el sector sur que produjeron un notorio descenso de temperatura en Corrientes, este fin de semana comienza a subir de nuevo. En algunos sectores de la provincia podría alcanzar los 35°C mientras que en otros la máxima se podría mantener entre los 20°C. Se esperan lluvias de variada intensidad para este sábado y domingo en la zona norte del territorio correntino. 

Probabilidad de chaparrones

Lluvias para el sector norte de la provincia. Fuente: Inta.

Teniendo en cuenta los datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) este sábado y domingo podrían producirse lluvias de variada intensidad en el sector norte de la provincia. 

Mientras que para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en Capital se esperan chaparrones con un 40% de probabilidad durante la mañana y tarde, con máximas de 29°C y mínimas de 17°C. Estas condiciones se podrían repetir nuevamente el domingo por la madrugada con lluvias aisladas y por la noche con tormentas

Amplitud térmica 

Las temperaturas oscilan entre los 20°C y los 35°C. Fuente: Inta.

Para el lunes se esperan máximas de 31°C y 18°C de mínimas, con cielos algo nublados en Capital, mientras que en Goya se espera que ronde entre los 32°C y 16°C. En Monte Caseros, entre 30°C y 15°C. Por lo que se espera una amplitud térmica en Corrientes.

