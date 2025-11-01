El Gobierno avanzará con las privatizaciones de empresas de transporte y energía

Despejado el frente electoral y a la espera de la conformación del nuevo Congreso para implementar sus reformas, el Gobierno avanzará en las próximas semanas con su agenda de privatizaciones, con las rutas y cuatro represas hidroeléctricas clave como los primeros pasos concretos en la primera parte de noviembre.

También en los despachos oficiales ya empieza a esbozarse un listado de las firmas que pueden pasar a manos privadas (total o parcialmente) en el segundo tramo de gestión de Javier Milei; y que se enviarán al nuevo Parlamento en los próximos meses.

Pero mientras diseña el siguiente capítulo del retiro estatal en las compañías, el Ejecutivo buscará en las próximas semanas dar señales claras de que el proceso privatizador se pone en marcha y que no se detendrá.

Las privatizaciones que Milei quiere cerrar este mes

En el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas pulen los detalles finales revelar qué empresa se quedará con la llamada ruta del Mercosur.

Para esa ruta, la primera que concesiona Milei, se presentaron siete ofertas: Autovía Construcciones y Servicios S.A.; Coyserv S.A.; Obring S.A.; Rovella Carranza S.A.; Panedile Argentina y Benito Roggio e hijos S.A.

“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, expresó Caputo cuando se difundieron los interesados.

El proceso atraviesa las últimas etapas de la revisión y se espera que la preadjudicación se otorgue a más tardar en las próximas dos semanas. Y que el grupo ganador se haga cargo hacia finales del año o principios de 2026 de la traza, clave en el comercio regionales.

También, como informó TN, el viernes 7 se conocerán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas clave, por las que el Gobierno busca recaudar entre US$500 millones y US$700 millones.

La apertura estaba programada para días antes de las elecciones, pero se extendió ante el pedido de los interesados. Según fuentes del mercado, los cuatro actuales operadores -AES Argentina(Alicurá); Enel (El Chocón y Arroyito; Central Puerto (Piedra del Águila) y Orazul(Cerros Colorados)- presentarán ofertas para quedarse con la represa que tienen a cargo y tal vez para alguna de las otras.

También se mencionó interés por parte de Pampa Energía; Genneia; Edison Energía y el gigante del aluminio Aluar. “Las represas son activos superavitarios que generan mucho interés. Se recibieron más de 300 consultas por el pliego y estimamos que se van a presentar unas 10 ofertas”, explicaban en los despachos oficiales.

Las privatizaciones en las que avanzará Javier Milei antes de fin de año

Para lo que queda de 2025, además, el Gobierno busca lanzar la segunda etapa de licitaciones para rutas nacionales que controla Corredores Viales.

El proceso busca entregar el manejo de más de 4400 kilómetros de los ocho tramos que incluyen las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, y Newbery; las rutas nacionales 3, 5 y 7; así como los trazados que dan acceso a los puertos del Paraná (Rosario y alrededores). La etapa tres, en tanto, donde se destaca la ruta 9; quedaría para salir a licitación en los primeros meses de 2026.

Hay otras cuatro firmas en la mira oficial para que este año al menos se siente el precedente de sin marcha atrás, según pudo reconstruir TN:

Enarsa: el proceso privatizador se definió que se venderá “por unidades”. Primero será el turno de las represas del Comahue. En paralelo, el Gobierno trabaja en los documentos para poner a la venta antes de febrero las acciones en poder del Estado de la principal transportista de energía eléctrica del país, Transener.

AYSA: se está en proceso de valuación de la firma que provee de agua y cloacas al AMBA. Es un paso indispensable para avanzar hacia la venta de la mayoría de las acciones en la Bolsa.

Belgrano Cargas: El llamado a licitación se efectuaría entre fines de noviembre y principios de diciembre. Ya mostraron su interés por operarlo cuatro grandes cereales (con puertos y plantas clave en su recorrido). También firmas mineras tienen interés en reacondicionar y explotar tramos cordilleranos.

Hidrovía: los nuevos pliegos para operar el canal de los ríos Paraná y Paraguay, clave para las exportaciones del agro, estarían listos para licitarla hacia fines de diciembre.

Nucleoeléctrica: su privatización parcial fue autorizada. El proceso podría acelerarse hacia fin de año o principios de 2026.

La agenda privatizadora de Javier Milei para 2026

Si bien la efectiva privatización de la mayoría de las firmas que fueron autorizadas por la Ley Bases y lanzadas formalmente este año, quedarán para el primer tramo de 2026, el Gobierno ya tiene en carpeta los pasos a seguir para “quitar al Estado de la economía” cono suelen enfatizar los libertarios.

La idea de impulsar nuevas reformas del Estado, a través de una ley Bases 2 o proyectos puntuales aprovechando la nueva conformación del Congreso, volvió a poner en foco cuáles serán las empresas en la mira para la segunda etapa.

En ese marco, aparecen varias, como Arsat, que gestiona comunicaciones, internet y satélites, y en la que el Gobierno ya empezó a dar pasos para venderla por unidad de negocio, un proceso similar al encarado con Enarsa.

En ese borrador figuran empresas que quedaron fuera de la ley sancionada por el Congreso en julio de 2024, como Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas.

El oficialismo había incluido más de 40 empresas a privatizar en el primer proyecto de Ley Bases que quiso tratar apenas asumió. Luego recortó ese listado a una veintena, pero finalmente quedaron ocho, de las cuales solo una (Trenes Argentinos) no tiene el proceso privatizador en marcha.

TN