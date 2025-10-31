Vialidad Nacional habilita el tramo de la ruta 12 refaccionada por el Gobierno provincial

El titular de Vialidad Nacional, David Moulin, confirmó a El Litoral que se habiltará la ruta 12 que fue reparada por el Gobierno provincial, a la altura de Itá Ibaté, por un socavamiento que impidió el tránsito por una semana.

Desde este sábado a las 12 del mediodía, Vialidad Nacional permitirá el tránsito por la Ruta Nacional 12, a la altura del kilémetro 1.187, en cercanías a Itá Ibaté. La circulación por la vía estuvo interrumpida desde el domingo 26, por el socavamiento de una alcantarilla.

Vialidad Nacional constató que los trabajos realizados por el Gobierno provincial fueron óptimos y por eso habilitará el tránsito sobre la ruta, después de casi una semana sin circulación por la zona debido al riesgo de derrumbe.

El Gobierno provincial intervino en la zona y realizó los trabajos de reparación ante la falta de respuestas del Vialidad Nacional. Las obras arrancaron el martes y concluyeron el jueves

Luis Cardoso, presidente de Vialidad Provincial, detalló el procedimiento técnico utilizado para subsanar el colapso. Explicó que primero se utilizó una excavadora para cortar el escurrimiento del agua y poder intervenir en la zona afectada.

El trabajo principal de reconstrucción se ejecutó con una planta móvil de hormigón RDC. Para garantizar la resistencia y durabilidad de la reparación, se utilizó material de alta densidad.

“Durante la noche (del miércoles) se transportaron seis camiones con piedra y arena, además de cemento y agua, para la elaboración de un hormigón H30 y H21, de alta densidad, que permitirá rellenar toda la parte socavada”, precisó Cardoso.

Con la finalización de estas tareas por parte de la Provincia, se espera la rápida inspección y autorización de Vialidad Nacional para que el tramo pueda ser reabierto al tránsito de vehículos.