n El reconocido abogado constitucionalista de Corrientes, el doctor Mario Midón, presentó su nuevo libro: Organización y funcionamiento del Congreso.

El profesor de la Universidad Nacional del Nordesta ahonda en su nueva obra sobre el funcionamiento del Congreso, el régimen electoral y el rol institucional del Senado. Los tiempos legislativos, las mayorías parlamentarias, etc.

La obra fue editada por la editorial Contexto y se puede conseguir en todas las librerías del país.

De la presentación participaron, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Rey Vázquez, el legislador Diógenes González y otros. Midón tuvo palabras alusivas a la edición de la nueva obra y además firmó ejemplares.