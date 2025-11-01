¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Guillermo Francos San Martín Boca Unidos
Editorial contexto

Mario Midón presentó su nuevo libro

Por El Litoral

Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 00:07

n El reconocido abogado constitucionalista de Corrientes, el doctor Mario Midón, presentó su nuevo libro: Organización y funcionamiento del Congreso.
El profesor de la Universidad Nacional del Nordesta ahonda en su nueva obra sobre el funcionamiento del Congreso, el régimen electoral y el rol institucional del Senado. Los tiempos legislativos, las mayorías parlamentarias, etc.
La obra fue editada por la editorial Contexto y se puede conseguir en todas las librerías del país. 
De la presentación participaron, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Rey Vázquez, el legislador Diógenes González y otros. Midón tuvo palabras alusivas a la edición de la nueva obra y además firmó ejemplares. 

