Ricardone polémico: “Había gente que quería que Boca Unidos descienda”

El Torneo Federal A de Fútbol 2025 terminó con sensaciones encontradas en Boca Unidos. Comenzó la temporada con la intención de ser protagonista, pero los resultados lo llevaron a los últimos lugares de las posiciones. Hubo un cambió de timón, el equipo levantó y mantuvo la categoría aunque no pudo avanzar en las eliminatorias de la Reválida.

Dos referentes de la entidad, Rolando Ricardone y Cristian Núñez asumieron la conducción técnica del equipo en el momento más complicado de la temporada en reemplazo de Matías Mazmud.

“El grupo terminó muy dolido y muy triste por la eliminación. A mucha gente hemos sorprendido por nuestra forma de ser, por nuestra forma de trabajar, por cómo planteábamos los partidos, por cómo nosotros con el mismo plantel logramos dar vuelta la página y primero que nada mantener la categoría”, comentó Ricardone.

“La verdad es que había mucha gente que quería que Boca Unidos baje y eso a nosotros nos hizo más fuerza”, lanzó el exdefensor en declaraciones al programa República Aurirroja.

“Hay que decir la realidad, hay mucha gente en Corrientes a la que le duele que el único representante en los últimos 20 y pico años a nivel nacional sea Boca Unidos, le guste a quien le guste, y lo va a seguir siendo", agregó.

"Estas cuestiones también hay que decirlas y nosotros que lo vivimos antes como jugadores y ahora como entrenadores, lo sentíamos”, dijo.

La fuerte crítica también fue para la propia entidad. “Logramos que la gente, tanto en lo institucional y dirigencial, dejen sus diferencias de lado y nos enfoquemos en un solo objetivo, que era primero que el club mantenga la categoría, y después sabíamos que la cantidad de puntos sumados nos iban a llevar a jugar otra cosa".

Con la permanencia aseguradad, Boca Unidos clasificó a los cruces eliminatorios de la Reválida. La eliminación llegó en la primera llave contra Juventud Antoniana de Salta. En Corrientes se impuso el aurirrojo 2 a 0, pero en la revancha perdió 3 a 0 en un partido donde la delegación correntina cuestionó la actuación del árbitro Mauricio Martín.

"Nos duele, porque durante dos semanas nos preparamos para llegar al 7 de diciembre y lo digo porque es lo que internamente hablamos. Nos teníamos mucha fe pero contra cuestiones que son extrafutbolísticas no se puede hacer nada en estos torneos, pero estamos muy agradecidos a los chicos, a la gente y ni hablar de la posibilidad de poder seguir".

Ricardone y Núñez seguirían al frente de la entidad. Se concretaron varios encuentros con los dirigentes pero todavía no se oficilizó la continuidad de la dupla.

"Se logró tener una base y ojalá que sea un puntapié inicial para poder armar un gran equipo en el 2026, sobre todo con mucho sentido de pertenencia”.

“En los últimos partidos se terminó jugando, si lo queremos contar a Tony (Medina), con 8 de los 11 jugadores del club, algo que es muy importante y a nosotros nos llena de orgullo”.

Además, “marca un mensaje en el club, para toda la generación que viene. Nosotros vamos en esa línea, que es lo más importante y lo que mantiene vivo a un club".

Ricardone contó que "ya hemos tenido reuniones para tratar de seguir con el plantel y los chicos que quedaron. Hay un par que tienen contratos. Queremos brindarles lo que nosotros pretendemos, tratar de ayudarlos a que sigan creciendo y darles las herramientas para que lo hagan. Se logró una mancomunión con todo los técnicos, siempre a disposición cuando necesitábamos que suba un chico. Todo eso llevó a que primero se haya podido mantener la categoría y después jugar el primer cruce".