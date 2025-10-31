¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Dirección de Vialidad Nacional Brasil Cristina Fernández de Kirchner
Dirección de Vialidad Nacional Brasil Cristina Fernández de Kirchner
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
AUTOVIA DE LA RUTA 14

Volcó un prefecturiano que viajaba a Corrientes para visitar a su familia

Por fortuna, el hombre solo sufrió lesiones de menor consideración.

Por El Litoral

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 21:37

Alrededor de las 23 del jueves, se produjo un despiste y vuelco en la Autovía de la Ruta Nacional 14, “Gervacio Artigas”, que tuvo como protagonista a un integrante de la Prefectura Naval Argentina que viajaba hacia Corrientes para visitar a su familia.


Fue en el kilómetro 130 en un hecho que generó alarma y la activación inmediata de los servicios de emergencia. Al momento de la llegada del personal de rescate, constataron que el conductor había conseguido salir del vehículo por sus propios medios, evitando así mayores complicaciones.

Trabajaron los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay que asistió al herido hasta la llegada de una ambulancia También, la Policía de Entre Ríos colaboró. Según se informó, se trataría de un efectivo de la Prefectura Naval Argentina perteneciente al Edificio Guardacostas, quien viajaba hacia la provincia de Corrientes por motivos familiares.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD