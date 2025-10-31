Volcó un prefecturiano que viajaba a Corrientes para visitar a su familia

Alrededor de las 23 del jueves, se produjo un despiste y vuelco en la Autovía de la Ruta Nacional 14, “Gervacio Artigas”, que tuvo como protagonista a un integrante de la Prefectura Naval Argentina que viajaba hacia Corrientes para visitar a su familia.



Fue en el kilómetro 130 en un hecho que generó alarma y la activación inmediata de los servicios de emergencia. Al momento de la llegada del personal de rescate, constataron que el conductor había conseguido salir del vehículo por sus propios medios, evitando así mayores complicaciones.

Trabajaron los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay que asistió al herido hasta la llegada de una ambulancia También, la Policía de Entre Ríos colaboró. Según se informó, se trataría de un efectivo de la Prefectura Naval Argentina perteneciente al Edificio Guardacostas, quien viajaba hacia la provincia de Corrientes por motivos familiares.