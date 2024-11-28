Coordinación y Empleo: Hanke y Olivieri renovaron el compromiso del Gobierno con Mercedes

El Ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, junto al Subsecretario de Empleo, Marcos Hanke, visitaron a la Intendente Municipal, Juanita Gauto.

En la oportunidad diagramaron distintas actividades que se van a realizar en conjunto entre la Municipalidad de Mercedes y el Gobierno Provincial, te dientes a fomentar una mayor inserción laboral y fortalecer el desarrollo de competencias en la comunidad.

El Subsecretario de Empleo Marcos Hanke declaró. " Estamos visitando Mercedes en esta oportunidad con el curso de Ceremonial y Protocolo, con una recepción que supera los 360 inscriptos y estamos felices de la gran recepción".

Luego visitaron el Hospital de Día, donde se van a estar realizando distintas reparaciones edilicias entre el Gobierno de Corrientes y la Municipalidad.

Esto es la continuidad del compromiso del Gobernador Gustavo Valdés luego de la visita y posterior reunión de Gabinete que realizara en la ciudad y que permite un trabajo conjunto de múltiples Organismos en la localidad