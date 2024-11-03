La Fiesta de la Boga cerró con una gran cena show de los pescadores

Con una gran cena show al aire libre, los pescadores que participaron del concurso de la Pesca Provincial de la Boga, en Empedrado, disfrutaron de una noche amena, donde se repartieron los principales premios.

Según destacaron desde la organización, llegaron barras pesqueras de distintos puntos del país y anunciaron que la apuesta para el año que viene es que tenga un mayor crecimiento.Uno de los puntos a resaltar fue la premiación para que no se ensucie el río.

Entre otras autoridades, acompañó Agustin Portela director de Recursos Naturales de la Provincia, quien señaló que "es un torneo importantisimo porque difunde el turismo. Esto hace que crezca año tras año en cantidad de participantes, en mejor organización y calidad de la fiscalización, lo que hace que el producto pesca, sea exitoso para Corrientes".

Por otra parte, el intendente José Cheme resaltó que "teníamos muchas expectativas sobre cómo se iba a dar porque un par de años no se llevó a cabo, por pandemia, por crecida del río... para nosotros fue un éxito, hay que hacerlo crecer", remarcó. Destacó que obtener "más de 200 capturas es muy bueno porque esta no es una época que salen tantas bogas. Llegaron gente de toda la región, de Formosa, Entre Ríos, Misiones, Buenos Aires".