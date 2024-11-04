Presentaron la XXV edición del Concurso Integración de Pesca del Surubí con Devolución

El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, presentó oficialmente este lunes la edición XXVº del Concurso Integración de Pesca del Surubí con Devolución.

El evento se realizará del 14 al 18 de noviembre en la localidad correntina de Ituzaingó, con una ubicación a orillas del Río Paraná.

El concurso reúne a pescadores de toda Argentina y países vecinos, quienes llegan para disfrutar de un entorno natural único y participar en uno de los torneos más emocionantes del año.

Este año, el evento promete grandes momentos, con más de 100 millones de pesos en premios en juego.

Asimismo, se sortearán premios entre los inscriptos para el concurso de pesca y entre quienes visiten el predio del expo feria artesanal y comercial.

El lugar de la Expo – Feria Náutica, Comercial y de Servicios, se realiza en el ex playón deportivo del club Yacyretá, ubicado en el barrio General Belgrano, ingreso por la intersección de calle Buenos Aires y Apipé, estratégicamente situado a orillas del río Paraná.

“Con este evento estamos poniendo en el calendario una nueva fecha turística que además mueve la gastronomía, hotelería, servicios y otros”, dijo el gobernador Gustavo Valdés.

A su vez, el mandatario destacó que existe un fuerte trabajo en pos de desarrollar la piscicultura en Corrientes y en este caso en plantar en el Río Paraná alevines de surubíes.

En tanto, Valdés puso de relieve que, en ocasión de la fecha del concurso, se estima que ya va a estar habilitado el paso fronterizo Ituzaingó – Ayolas, avalado por la decisión de los gobiernos de Argentina y Paraguay, con lo cual “vamos a disfrutar de un abrazo con los hermanos paraguayos y volver a compartir el viejo sueño de ayolenses e ituzaingueños de estar unidos”.

Al referirse al Concurso de Pesca con devolución, Valdés manifestó que los pescadores van a poder competir en un “lugar maravilloso, con agua casi trasparentes” y ponderó que el predio del evento va a estar en óptimas condiciones, preparado también para la Cena de Pescadores, todo ello gracias al trabajo conjunto con la municipalidad de Ituzaingó, que “también hace una gran inversión”, cerró el gobernador.

En la inauguración del predio ferial se realiza la elección de la nueva soberana del concurso, en el escenario mayor, y actúan destacados grupos musicales. También presentan stands institucionales, de náutica, artesanos y el tradicional patio de comidas.

El cierre de la edición del concurso, incluye el torneo de pesca de costa, una actividad que disfruta toda la familia, en el horario de 14 a 18, y al finalizar se realiza la entrega de premios y trofeos.

De esa manera, Ituzaingó se prepara para recibir a cientos de turistas, visitantes y principalmente pescadores, quienes atraídos por el concurso y las bondades paisajísticas, se dan cita entre numerosas barras pesqueras.

Inscripciones y premios

Las inscripciones por equipos, hasta el 17 de noviembre inclusive, tienen un costo de $400.000.

Para más información, los interesados pueden seguir cuenta oficial del evento en Instagram @surubi.ituzaingo y realizar las inscripciones a través del siguiente enlace: www.ituzaingo.gob.ar/pesca-del-surubi.

Cabe señalar que Prefectura Naval Argentina comunicó a los participantes que deben contar con habilitación náutica deportiva vigente y elementos de seguridad reglamentarios para participar del evento.

Premios:

Por pieza mayor

1º puesto: Embarcación con motor 60 hp más trofeo.

2º puesto: Embarcación con motor 40 hp más trofeo.

3º puesto: Embarcación con motor 20 hp más trofeo.

4º puesto: Motor 5 hp más trofeo.

5º puesto: Motor 3 hp más trofeo.

6º puesto: TV Led 42” más trofeo.

7º puesto: TV Led 32” más trofeo.

8º a 10º puesto: Artículos de pesca, camping y trofeos.

Se sorteará un auto 0 km entre todos los participantes, según informó la organización.

Por equipos

1º puesto: 3 motores 5 hp más artículos de pesca, camping y trofeos.

2º puesto: 3 grupos electrógenos más artículos de pesca, camping y trofeos.

3º puesto: 3 TV Led 40” más artículos de pesca, camping y trofeos.

4º puesto: 3 TV Led 32” más artículos de pesca, camping y trofeos.

5º puesto: 3 reels más artículos de pesca, camping y trofeos

6º al 10º puesto: artículos de pesca, camping y trofeos.

Programa

Jueves 14/11

Peña de Pescadores – Una noche de camaradería, música regional y un buen asado para dar la bienvenida a los participantes.

Viernes 15/11

Apertura de la Feria Expo Náutica y Elección de Reina – Un día lleno de actividades culturales y recreativas.

Sábado 16//11

Pesca de Costa – Una actividad abierta para toda la familia, ideal para un fin de semana de pesca y amistad + Expo Feria Náutica.

Domingo 17/11

Pesca Embarcada – El plato fuerte del evento donde cientos de embarcaciones se adentran en el río en busca del surubí más grande. Por la noche, se llevará a cabo la Cena de Pescadores, con más de 1.500 personas celebrando y compartiendo historias inolvidables.

Lunes 18/11

Expo Feria Náutica