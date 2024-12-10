Se desarrolló una reunión sobre siniestros viales y asistencia a las víctimas

En el Hospital "J.R. Vidal" de la localidad de Berón de Astrada, se llevó a cabo este martes, una importante reunión que convocó a las principales fuerzas vivas, donde se abordó la temática de los siniestros viales y la asistencia a las víctimas.

Fue organizado por la dirección del mencionado centro de salud que se halla a cargo de Alejandra Caceres, según se informó.

Asistieron representantes de las distintas instituciones como por ejemplo el Viceintendente Municipal Daniel Cerdan, subcomisaria del Paraje Yahapé, los médicos Hernesto Navarrete y Marcela Sarza.

También el médico Hector Souto del Hospital de Caá Cati, presidente de Bomberos Voluntarios de Berón de Astrada Felipe Zacarías, jefe del cuartel de Bomberos Mario Aguero y personal a su cargo, además del encargado de Telecomunicaciones de la Salud Zonal entre otros.

