Corrientes: corte total en la Ruta 12 por un hundimiento en la zona de Itá Ibaté

Vialidad Nacional informó que debido a las fuertes precipitaciones registradas en la región en las últimas horas se produjo un socavón en la alcantarilla ubicada en el kilómetro 1187 de la Ruta Nacional 12, en las cercanías de la ciudad de Itá Ibaté.

Según informaron desde el organismo, el daño en una alcantarilla generó riesgo de derrumbe, por lo que se decidió interrumpir completamente la circulación vehicular mientras se realizan las evaluaciones técnicas y las reparaciones correspondientes.

Como alternativa, quienes se dirijan hacia Ituzaingó o Misiones deben tomar la Ruta Nacional 118 a la altura de Saladas, para luego empalmar nuevamente con la Ruta 12 en el kilómetro 1206,68, pasando Itá Ibaté.

En sentido contrario, los automovilistas que viajen desde Posadas hacia Corrientes capital o el sur provincial también deberán desviarse por la Ruta 118 hasta Saladas, donde podrán retomar la circulación normal.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios extremar las medidas de precaución, respetar las señales de tránsito y las indicaciones del personal de seguridad, además de reducir la velocidad ante la posible presencia de animales o acumulación de agua sobre la calzada.

Las tareas de reparación se iniciarán una vez que mejoren las condiciones climáticas en la zona, ya que las lluvias continúan afectando distintos tramos de rutas nacionales y provinciales del norte correntino.