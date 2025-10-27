San Luis del Palmar: ya son 20 las familias evacuadas por la crecida del Riachuelo

La localidad de San Luis del Palmar atraviesa una situación crítica debido a una nueva crecida del Riachuelo, que obligó a evacuar a 20 familias y mantener bajo monitoreo a otras 50 que se encuentran en riesgo.

Según informó el intendente Reni Buján, la creciente se registró ayer domingo, cuando el nivel del Riachuelo alcanzó los cuatro metros, afectando principalmente a los barrios Inmaculada, Virgen del Rosario y San Cayetano.

Ante el avance del agua, las autoridades tuvieron que habilitar un nuevo centro de evacuados en el SUM municipal, ya que el albergue del Mbaya Soto se encuentra completo.

Buján explicó en declaraciones a Radio Dos que el problema se agrava por las condiciones climáticas y el nivel del río Paraná, que actualmente impide el normal desagüe del Riachuelo.

Además, en la cuarta sección rural se registraron daños provocados por la cola de un tornado, lo que complicó aún más la situación.

Desde el municipio indicaron que se mantiene un monitoreo permanente sobre las zonas más afectadas y que trabajan en conjunto con organismos provinciales para asistir a las familias evacuadas y prevenir nuevos anegamientos.

El pronóstico de lluvias para los próximos días genera preocupación entre las autoridades y los vecinos, que permanecen atentos ante posibles nuevos desbordes.