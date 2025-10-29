Goya conformó la nueva Comisión Municipal de Pesca de la Fiesta Nacional del Surubí

En un encuentro realizado en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, quedó oficialmente constituida la nueva Comisión Municipal de Pesca que tendrá a su cargo la organización de la Fiesta Nacional del Surubí.

La asamblea se desarrolló en el marco de la Resolución Municipal N°1753 y la Ordenanza N°765/96, con la participación de barras pesqueras, clubes, instituciones y referentes del ámbito deportivo y social. En un clima de consenso, se presentó una única lista encabezada por Raúl “Bucky” González Vilas, quien fue proclamado como nuevo presidente del organismo.

La comisión quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente honorario: Mariano Hormaechea

Presidente: Raúl González Vilas

Vicepresidente: Sebastián Candia Di Biasio

Secretaria general: Mercedes Ruda Bart

Prosecretaria: Emilia Beckley

Tesorero: Gonzalo Méndez Vidal

Protesorero: Gonzalo Martín

Vocales titulares: Andrés Franco y Francisco Di Filipo

Vocales suplentes: Martín López y Leandro Brayer

Fiscal general: José Daniel Lorenzón

Jefe de logística: Juan Rafael Cenoz

Jefe de prensa: Juan Pablo Martínez

Participaron de la convocatoria más de quince barras pesqueras, entre ellas El Timbó, Pindapoá, Surubí Borrego, Los Parientes y Santa Rita, que firmaron el acta constitutiva y ratificaron su acompañamiento a esta nueva etapa.

En su discurso, González Vilas agradeció el respaldo de los pescadores y de la Municipalidad, y anunció que la comisión ya trabaja en la organización de las ediciones 49° y 50° de la Fiesta Nacional del Surubí, señalando que “estas deben ser las mejores fiestas, porque representan el esfuerzo y la pasión de toda una comunidad”.

Por su parte, el presidente honorario de la comisión, intendente Mariano Hormaechea, felicitó a la nueva conducción y destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando entre el municipio y las barras pesqueras. “La Fiesta del Surubí es nuestro mayor orgullo y un símbolo que trasciende las fronteras de Goya. Con esta nueva etapa reafirmamos el compromiso de seguir creciendo institucionalmente y de cara a la edición número 50”, expresó.

La Fiesta Nacional del Surubí es considerada el evento de pesca deportiva más importante del país, con reconocimiento internacional. Cada año convoca a miles de pescadores y turistas, consolidando a Goya como capital nacional de la pesca y epicentro cultural y turístico del litoral argentino.