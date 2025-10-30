Destinarán un colectivo para alumnos de Garuchos

El Ministerio de Educación de Corrientes firmó un convenio de tenencia de un colectivo con el Municipio de Garruchos que será destinado al traslado de alumnos de distintos niveles educativos a sus respectivas instituciones, así como a su participación en actividades culturales y deportivas.

Con el objetivo de garantizar el servicio de transporte escolar, la ministra de Educación, Práxedes Ytatí López, y el intendente de Garruchos, Marcelo Fabián Scotto, rubricaron el acuerdo este jueves por la mañana.

“Para nosotros entregar un colectivo siempre es un gusto”, expresó la ministra López, quien destacó que la iniciativa permite que los estudiantes puedan trasladarse con seguridad y continuidad a sus escuelas. Además, subrayó que se trata de una decisión del gobernador Gustavo Valdés en el marco del acompañamiento a los municipios a través de la cartera educativa.

Por su parte, el intendente Scotto manifestó: “Para nosotros es un día muy importante. Hace mucho veníamos gestionando la posibilidad de contar con un colectivo. Este vehículo realiza diariamente la búsqueda de los chicos de la zona rural, recorriendo aproximadamente 10 kilómetros para llevarlos a la escuela y luego regresarlos a sus hogares”.

El jefe comunal agradeció al Gobierno provincial y al Ministerio de Educación, asegurando que esta entrega fortalece el acceso a la educación en el municipio y reafirma el compromiso conjunto con la comunidad educativa local.