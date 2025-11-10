El diseñador Henry Cardozo renovó los vestidos de la Virgen de Itatí

El diseñador y vestuarista correntino Henry Cardozo realizó la donación de dos nuevos vestuarios completos para las imágenes de Nuestra Señora de Itatí, Patrona de Corrientes.

La ofrenda incluye trajes, pecheras, mangas, mantos y mantillas elaborados con materiales finos y bordados artesanales. Las piezas están destinadas a vestir tanto a la imagen peregrina de la Virgen de Itatí como a la que se encuentra en el templete de El Empalme, a la entrada de la localidad.

Tradición que se renueva

Como antecedente, en 2023 Cardozo confeccionó vestuarios que fueron utilizados por la imagen original de la Virgen y por su réplica peregrina, en ocasión de las celebraciones litúrgicas anuales.

Las camareras de la Virgen, Melania Sosa, Sara Barrios y Susana López, quienes se encargan del cuidado y atavío de la imagen sagrada, fueron las encargadas de recibir la donación en la Basílica de Itatí.

Preparativos para la Fiesta de la Inmaculada

El cambio de vestuario se realizará antes del 8 de diciembre, cuando se conmemora la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, una de las celebraciones más convocantes del calendario religioso de Itatí.