Un incendio consumió por completo un supermercado en Saladas. Un grupo de vecinos fue evacuado por precuación.

Un incendio de grandes dimensiones destruyó por completo el supermercado Súper Impacto de Saladas en la madrugada de este lunes, dejando pérdidas totales y alarma en toda la comunidad.

Según indicó el medio local Saladas Informa, el siniestro se desató pasadas las 3 de la mañana en el depósito del comercio, ubicado en calle Sarmiento, entre Alvear y Lugones. Rápidamente se extendió al salón de ventas, generando una imponente columna de fuego y humo visible desde distintos puntos la ciudad.

El incendio fue alertado por vecinos de la zona, quienes de inmediato notificaron a los bomberos al ver la magnitud de las llamas.

En pocos minutos, cuatro dotaciones de bomberos llegaron al lugar para intentar sofocar el fuego. Sin embargo, debido a la gran cantidad de materiales combustibles dentro del depósito y el supermercado, las llamas se propagaron con rapidez, complicando las tareas de extinción.

Vecinos evacuados y tránsito interrumpido

Por la magnitud del siniestro y el peligro de propagación, se solicitó a los vecinos lindantes evacuar momentáneamente sus viviendas, como medida de precaución ante la densa humareda y el riesgo estructural del edificio en llamas.

Además, la calle Sarmiento permanecía al inicio de la mañana con el tránsito interrumpido, ya que el operativo de emergencia requiere espacio para maniobrar equipos y garantizar la seguridad de los bomberos que trabajan sin descanso para controlar la situación.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, pero se espera que, una vez sofocadas las llamas, se inicien las pericias correspondientes para esclarecer el hecho.

Fuente: Saladas Informa